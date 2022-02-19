Пекин-2022. 19 февраля: финал в керлинге, матч за бронзу в хоккее

19 февраля, в предпоследний день Олимпиады в Пекине будет разыграно семь комплектов наград.

Украина уже завершила свои выступления на ОИ-2022, поэтому болельщики могут поболеть за своих фаворитов из других национальных команд.

Комплект наград будет разыгран в горных лыжах. В смешанной дисциплине лучших определят в командных соревнованиях.

06:46 Горные лыжи. Параллельный слалом. Смешанная дисциплина. Большой финал

В лыжных гонках на мужчин ожидает марафон на дистанции 50 километров. Здесь борьба будет не только на победу, но и на выживание.

08:00 Лыжные гонки. Мужчины, 50 км. Масс-старт. Свободный стиль.

В конькобежном спорте будет разыграно сразу два комплекта наград. Мужчины и женщины в масс-старте определят лучших.

08:30 Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт.

11:00 Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт.

Во фристайле будет разыгран комплект наград в хафпайпе.

04:24 Фристайл. Мужчины. Свободные дисциплины – хафпайп.

В керлинге мужчины разыграют золотую медаль, среди женщин будет сыгран поединок за третье место.

08:05. Керлинг. Мужчины. Матч за золотую медаль. Швеция — Великобритания

14:05. Керлинг. Женщины. Матч за бронзовую медаль.

В бобслее на женщин ожидает решающие попытки в экипажах-двойках.

15:30 Бобслей. Женщины. Экипажи-двойки.

Последний комплект наград будет разыгран в фигурном катании среди пар. После короткой программы лидируют Вэньцзинь Суй и Цун Хань из Китая, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и Анастасия Мишина и Александр Галлямов из ОКР занимают второе и третье место соответственно.

13:08 Фигурное катание. Парное катание. Произвольная программа.

В хоккее определится обладатель бронзовой награды среди мужчин.