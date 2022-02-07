Спорт

Пекин-2022. День 5: шанс для Пидручного, Примы и Данчи

Биатлон, а также сноуборд

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 7 февраля, 2022
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Завтра, восьмого февраля, будут разыграны очередные награды на Олимпиаде в Пекине. Главные надежды Украины связаны с биатлоном и сноубордингом. В общей сложности в этот день будет разыграно 10 комплектов наград.

Медальные старты

Первые индивидуальные старты состоятся у биатлонистов. Мужчины выйдут на дистанцию 20 километров в рамках индивидуальной гонки. Состав сборной Украины выглядит следующим образом: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал. По сравнению с женской командой у мужчин выступят все самые сильные, пока обходится все без позитивных тестов на ковид. После неплохого выступления Джимы и Петренко ждет улучшения результатов у мужчин.

  • 10:30 Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км

Вторая надежда Украины связана со сноубордингом и дисциплиной параллельный гигантский слалом у женщин. Здесь все надежды на Аннамари Данчу. Именно в этой дисциплине украинка стала вице-чемпионкой мира в 2019 году. В этом сезоне на этапах Кубка мира результаты у нее не самые лучшие, но одно успешное выступление может получиться. Сначала нужно пройти в топ-16, чтобы пробиться в следующий раунд. Также состоятся медальные заезды у мужчин, но Украина здесь не представлена.

  • 04:40 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация.
  • 04:40 Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация.

Второй старт будет у Ивана Ковбасюка. На него ожидает выступление в супергиганте. В скоростном спуске он занял 33 место.

  • 05.00 Мужчины. Супергигант

В лыжных гонках пройдут спринты, как у мужчин, так и у женщин. Украину представят: Марина Анцибор, Валентина Каминская и Виктория Олех, а также Алексей Красовский и Руслан Перехода. На высокие результаты здесь не стоит рассчитывать.

  • 10.00 Женщины. Спринт. Квалификация
  • 10.00 Мужчины. Спринт. Квалификация
  • 14.45 Женщины. Спринт. Финал
  • 14.45 Мужчины. Спринт. Финал

Иван Шмуратко попытается показать высоки результат в короткой программе среди фигуристов. Напомним, что он пропустил командные соревнования из-за положительного теста на ковид, но теперь готов выступить в личных соревнованиях.

  • 03.15 Мужчины. Короткая программа

Третий и четвертый заезды будут проведены в женских санях одиночках. После двух попыток Елена Стецкив занимает 19 место, а Юлианна Туницкая – 22.

  • 13.50 Женщины. Одиночки. 3-я и 4-я попытки

Еще один комплект наград будет разыгран в фристайле.

  • 04.00 Женщины. Биг-Эйр. Финал

Также состоятся решающие поединки в керлинге в миксе.

08.05 Микст. Матч за 3-е место. Великобритания – Швеция.

  • 13.05 Микст. Финал. Норвегия — Италия

Другие соревнования

Состоятся заключительные поединки в рамках группового этапа женского хоккейного турнира.

  • 06.10 Женщины. Групповой турнир. США — Канада
  • 10.40 Женщины. Групповой турнир. Япония — Чехия
  • 15.10 Женщины. Групповой турнир. Россия — Финляндия
  • 15.10 Женщины. Групповой турнир. Швеция — Дания
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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 7 февраля, 2022
0 0 2 minutes read
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