Пекин-2022. День 5: шанс для Пидручного, Примы и Данчи

Завтра, восьмого февраля, будут разыграны очередные награды на Олимпиаде в Пекине. Главные надежды Украины связаны с биатлоном и сноубордингом. В общей сложности в этот день будет разыграно 10 комплектов наград.

Медальные старты

Первые индивидуальные старты состоятся у биатлонистов. Мужчины выйдут на дистанцию 20 километров в рамках индивидуальной гонки. Состав сборной Украины выглядит следующим образом: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал. По сравнению с женской командой у мужчин выступят все самые сильные, пока обходится все без позитивных тестов на ковид. После неплохого выступления Джимы и Петренко ждет улучшения результатов у мужчин.

10:30 Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км

Вторая надежда Украины связана со сноубордингом и дисциплиной параллельный гигантский слалом у женщин. Здесь все надежды на Аннамари Данчу. Именно в этой дисциплине украинка стала вице-чемпионкой мира в 2019 году. В этом сезоне на этапах Кубка мира результаты у нее не самые лучшие, но одно успешное выступление может получиться. Сначала нужно пройти в топ-16, чтобы пробиться в следующий раунд. Также состоятся медальные заезды у мужчин, но Украина здесь не представлена.

04:40 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация.

04:40 Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация.

Второй старт будет у Ивана Ковбасюка. На него ожидает выступление в супергиганте. В скоростном спуске он занял 33 место.

05.00 Мужчины. Супергигант

В лыжных гонках пройдут спринты, как у мужчин, так и у женщин. Украину представят: Марина Анцибор, Валентина Каминская и Виктория Олех, а также Алексей Красовский и Руслан Перехода. На высокие результаты здесь не стоит рассчитывать.

10.00 Женщины. Спринт. Квалификация

10.00 Мужчины. Спринт. Квалификация

14.45 Женщины. Спринт. Финал

14.45 Мужчины. Спринт. Финал

Иван Шмуратко попытается показать высоки результат в короткой программе среди фигуристов. Напомним, что он пропустил командные соревнования из-за положительного теста на ковид, но теперь готов выступить в личных соревнованиях.

03.15 Мужчины. Короткая программа

Третий и четвертый заезды будут проведены в женских санях одиночках. После двух попыток Елена Стецкив занимает 19 место, а Юлианна Туницкая – 22.

13.50 Женщины. Одиночки. 3-я и 4-я попытки

Еще один комплект наград будет разыгран в фристайле.

04.00 Женщины. Биг-Эйр. Финал

Также состоятся решающие поединки в керлинге в миксе.

08.05 Микст. Матч за 3-е место. Великобритания – Швеция.

13.05 Микст. Финал. Норвегия — Италия

Другие соревнования

Состоятся заключительные поединки в рамках группового этапа женского хоккейного турнира.