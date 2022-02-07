Биатлон: прямая видеотрансляция женской индивидуальной гонки на ОИ-2022

Сегодня, седьмого января на Олимпиаде в Пекине состоится второй биатлонный старт. Именно с биатлоном связаны главные олимпийские надежды у Украины.

В 11:00 по киевскому времени начнется индивидуальная гонка среди женщин на дистанции 15 километров. Украину представят только три спортсменки, хотя сначала в стартовом протоколе было их четыре, пишет Первая Лента.

На дистанцию индивидуальной гонки в составе сборной Украины выйдут Ирина Петренко, Юлия Джима и Валя Семеренко. Также на старте должна была появиться и Дарья Блашко, однако накануне она сдала два позитивных теста на коронавирус. Дарья – уже второй представитель женской биатлонной команды с позитивным тестом на ковид. Ранее позитивный тест сдала Елена Билосюк. Она на данный момент все еще находится на карантине.

В Украине Олимпийские игры официально показывают UA:Перший и Eurosport. Также трансляции бесплатно доступны на платформе Суспільне. Там сразу четыре плеера, на которых будут показывать Олимпийские игры в Пекине. Также три дополнительных каналы исключительно под Олимпиаду добавил и Евроспорт. Они доступны подписчикам пакетов Спорт и Максимальный на платформе Мегого.

Прямую трансляцию канала UA:Перший доступна здесь. Канал в прямом эфире будет показывать гонку.

Также вы можете прочитать анонс сегодняшнего дня в Пекине.