Трагедия в канун Рождества: на глазах у детей убили боксера

Инцидент произошел 24 декабря в Темпл-Хиллз, штат Мэриленд. Дэнни Келли младший ехал со своими родственниками на машине, когда неизвестный преступник произвел несколько выстрелов из машины рядом с ним. 30-летний мужчина был доставлен в больницу, но врачи подтвердили его смерть.

Мужчина собирался с семьей на рождественский ужин. Когда они ехали через Темпл-Хиллз, штат Мэриленд, к ним подъехала еще одна машина. Келли был убит на глазах у своей девушки и троих детей — 4, 7 и 9 лет. По данным полиции, женщина и дети не пострадали, пишет Первая Лента.

В настоящее время сыщики работают над поиском преступника и транспортного средства, на котором он ехал. — Это абсолютно болезненная потеря для его семьи и друзей. Сегодня он не дома со своими близкими, которые теперь оплакивают его смерть, а не празднуют Рождество, — заявил в заявлении майор местной полиции Дэвид Блейзер.

Полиция назначила вознаграждение за помощь в установлении личности преступника.

Дэнни Келли последний раз появлялся на ринге 18 октября 2019 года, когда победил Ника Киснера техническим нокаутом. Келли провела четырнадцать боев на профессиональной арене, из них десять выиграл, в том числе девять досрочно. Он один раз была зафиксирована ничья и трижды он проиграл.

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