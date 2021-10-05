Спорт

Баскетбол: украинский клуб усилился сербским центровым

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Баскетбол: украинский клуб усилился сербским центровым

БК «Черкасские Обезьяны» сообщил об усилении передней линии. Новичком команды Максима Михельсна стал 32-летний сербский центровой Дарко Балабан. Об этом сообщает «Главпост» пресс-центр ФБУ, передает

Вопрос подписания центрового стало особенно актуальным для «Обезьян» на старте сезона. Балабан, который имеет рост 211 см, должен стать основным пятым номером команды.

Новичок «Черкасских обезьян» является воспитанником клуба «Нови Сад», после чего отыграл три сезона в «Партизан», а затем поиграл за «Црвену Звезду».

Дарко имеет широкий послужной список. Сербский баскетболист играл преимущественно на Балканах, впрочем также защищал цвета клубов из Испании, Греции, Румынии и Венгрии. Также выступал в Адриатической лиге.

Отметим, что сезон 2020/21 Балабан отыграл в чемпионате Болгарии за клуб «Балкан». Центровой сыграл 23 матча и в среднем за игру получил 13,3 очка и делал 6,4 подбора, реализуя 67 процентов бросков с игры.

Новичок Суперлиги благодаря 46 очкам американца обыграл «Киев-Баскет».

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 44 минуты ago
0 0 1 минута чтения
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