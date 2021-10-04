Спорт
Украинское дерби в чемпионате Бельгии завершилось вничью: известны детали
В 10-м туре чемпионата Бельгии по футболу «Брюгге» защитника национальной сборной Украины Эдуарда Соболя в Брюсселе встречался с «Андерлехтом», передает со ссылкой на сайт УАФ.
Украинский футболист вышел на поле в стартовом составе, получил желтую карточку и сыграл полную встреча, закончившаяся вничью — 1:1.
Украинский защитник “Андерлехта” Богдан Михайличенко, которого Александр Петраков включил в резервный список сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, провел весь поединок в запасе.
Сейчас, имея в активе 19 очков, “Брюгге” занимает второе место в турнирной таблице бельгийской О Лиги.
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По материалам: УНН