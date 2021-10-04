Спорт

Украинское дерби в чемпионате Бельгии завершилось вничью: известны детали

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Украинское дерби в чемпионате Бельгии завершилось вничью: известны детали

В 10-м туре чемпионата Бельгии по футболу «Брюгге» защитника национальной сборной Украины Эдуарда Соболя в Брюсселе встречался с «Андерлехтом», передает со ссылкой на сайт УАФ.

Украинский футболист вышел на поле в стартовом составе, получил желтую карточку и сыграл полную встреча, закончившаяся вничью — 1:1.

Украинский защитник “Андерлехта” Богдан Михайличенко, которого Александр Петраков включил в резервный список сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, провел весь поединок в запасе.

Сейчас, имея в активе 19 очков, “Брюгге” занимает второе место в турнирной таблице бельгийской О Лиги.

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По материалам: УНН

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