«Реал» потерпел еще одно поражение после проигрыша «Шерифу»

Матчем между «Пеала» и «Атлетико» произошло противостояние испанской Ла Лиги игроков — счет зафиксировал выигрыш «матрасников». Об этом сообщает «Главпост» со ссылкой на сайты клубов.

В Барселоне счет был открыт на 17-й минуте — «Эспаньол» вывел вперед Рауль де Томас. На 60-й минуте Алеш Видаль увеличил разницу. «Реал» смог забитых в ответ лишь один гол — на 71-й минуте отличился Карим Бензема.

Для «Реала» это поражение стало вторым за неделю — 28 сентября мадридцы сенсационно проиграли молдавской «Шерифу» 1:2.

В чемпионате Испании «Реал» 17 очков и остается на первом месте. Также по 17 пунктов имеют «Атлетико» и «Реал Сосьедад». «Эспаньол» с 9 пунктами — 13-й.

По материалам: УНН