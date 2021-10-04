Луческу: мы допускали много ошибок при начале атак

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал нулевой результат матча с «Шахтером» (0:0), передает со ссылкой на сайт «бело-синих».

Луческу заявил, что бразильские футболисты техничнее, чем другие.

“Вы видите, что значит иметь в составе бразильских игроков с хорошей техникой, с таким багажом, ассортиментом техники. У „Шахтера“ большинство игроков — бразильцы, которые хорошо обращаются с мячом. Это делает разницу. К тому же, нас устраивала ничья, поэтому мы организовали свою игру так, чтобы не давать свободных зон быстрым, техничным игрокам „Шахтера“, а самым при отборе мяча бежать в быстрые контратаки.

В то же время мы допускали много ошибок при начале атак, при простых передачах, когда не было особого давления. Это я связываю с молодостью, неопытностью наших центральных защитников. В то же время у „Шахтера“ мастеровитые, опытные центральные защитники, которые практически не ошибались, они начинали все свои атаки очень хорошо. Соперники создавали численное преимущество за счет хороших передач, хорошей техники.

Между Суперкубком и чемпионатом большая разница. Мы год не проигрываем в чемпионате, и это много значит. Я пожелал ребятам так же играть в дальнейшем”, — отметил коуч.

Между командами сохранилась трехочковая дистанция в турнирной таблице в пользу “Динамо” (26 против 23-х баллов).

По материалам: УНН