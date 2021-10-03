Футбол: екстренер «Мариуполя» возглавил один из лидеров Первой лиги

Новым главным тренером криворожского ФК “Кривбасс” официально стал 42-летний специалист Александр Бабич. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает

Что известно

В тренерский штаб Александра Бабича в ФК «Кривбасс» также вошли Александр Лавренцов (тренер), Владимир Белаков (тренер), Артем Филимонов (тренер), Александр Малахов (тренер-аналитик).

Детали

Тренерскую карьеру Бабич начал в одесском «Черноморце», который возглавлял с 2014 по 2017 годы, с 2017 по 2020 работал главным тренером ФК «Мариуполь».

Бабич в качестве футболиста с 1997 по 2012 год защищал цвета таких клубов как «Днепр», «Металлист», «Черноморец», другие.

Дополнение

«Кривбасс» с 21 пунктом после 11-ти матче идет вторым в таблице Первой лиги Украины.

По материалам: УНН