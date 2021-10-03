Спорт

«Барселона» потерпела поражение от «Атлетико» в центральной игре Ла Лиги

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"Барселона" потерпела поражение от "Атлетико" в центральной игре Ла Лиги

В Мадриде завершился центральный матч 8-го тура испанской Примеры: «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» принимал «Барселону», передает со ссылкой на сайты клубов.

Детали

Встреча закончилась убедительной победой действующих чемпионов Испании со счетом 2: 0. Тома Лемар отличился с передачи Луиса Суареса на 23 минуте, а в конце тайма Суарес уже сам забил. Ему ассистировал уже Лемар.

“Атлетико” набрал 17 очков и догнал лидирующий в Примере “Реал”. “Матрасники” занимают второе место в турнирной таблице. “Барселона”, набрав 12 очков, занимает девятое место в турнирной таблице.

Вашему вниманию результаты других баталий:

“Осасуна” — “Райо Вальекано” — 1: 0

“Мальорка” — “Леванте” — 1: 0

“Кадис” — “Валенсия” — 0: 0.

Напомним

“Шериф” Вернидуба обыграл “Реал” и возглавил группу Лиги чемпионов.

По материалам: УНН

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