Спорт

Теннис: Свитолина пробилась в третий раунд турнира в Чикаго

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Теннис: Свитолина пробилась в третий раунд турнира в Чикаго

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира WTA-500 «Chicago Fall Tennis Classic», который проходит в Чикаго, сообщает со ссылкой на сайт «Теннисный портал Украины».

Детали

В матче второго раунда украинка, посеянная под первым номером, в двух партиях обыграла американскую теннисистку Аманду Анисимову — 6: 4, 6: 3.

Счет личных встреч между Свитолиной и Анисимов стал 3: 1 в пользу представительницы нашей страны.

Следующей соперницей Элины станет Елена-Габриэла Русе из Румынии (98 место в WTA).

Что предшествовало

Марченко одолел соперника из топ-100 рейтинга АТР на турнире в Софии.

По материалам: УНН

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