Олимпиада-2020: ратифицировано ряд мировых рекордов, установленных в Токио

Всемирная легкая атлетика ратифицировала мировые рекорды Юлимар Рохас, Карстена Варгольма и Сидни МакЛафлин, которые те установили на Олимпийских играх в Токио, пишет со ссылкой на ФЛАУ.

Так, речь идет о легкоатлетических рекордах:

мировой рекорд в тройном прыжке, женщины: 15.67 м, Юлимар Рохас (Венесуэла) — Токио, 1 августа 2021

мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами, мужчины: 45.94 сек, Карстен Варгольм (Новрвегия) — 3 августа 2021

мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами, женщины: 51.64 сек, Сидни МакЛафлин (США) — Токио, 4 августа 2021

Олимпийские игры прошли с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены с 2020-го на 2021 год. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустили на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Сборная Украины попала в число 20-и лучших сборных по общему количеству полученных медалей на Олимпиаде-2020 в Токио. Украина с одним «золотом», 6 серебряными медалями и 12-ю бронзовыми заняла 16-ю строчку по общему количеству полученных наград. В медальном зачете украинская сборная стала 44-й.

По материалам: УНН