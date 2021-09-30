Международная федерация бокса назвала Украинский лучшим бойцом года

Лидер Национальной сборной Украины по боксу и серебряный призер XXXII летних Олимпийских игр в Токио Александр Хижняк получил награду лучшему боксеру 2021 по версии Международной боксерской ассоциации (AIBA). Об этом свидетельствует пресс-служба Федерации бокса Украины, пишет

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Кроме боксера личный наставник спортсмена Александр Хижняк-старший был удостоенным звания лучшего тренера года. Соответствующие сертификаты наши соотечественники получили от AIBA по случаю Международного дня бокса.

Отметим, что этот год стал одним из важнейших в спортивной жизни Александра Хижняка и его личного тренера и отца. Главным событием года стали Олимпийские игры, которые увенчали беспрецедентно долгий олимпийский цикл, который длился целых пять лет. Хижняк подошел к ключевым соревнований в своей карьере с рекордной серией без поражений, завоевав в течение этого срока «золото» чемпионатов мира и Европы, победив на Европейских играх. Победная серия Хижняка насчитывала 62 поединка.

Справка

Хижняк — серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио, чемпион мира 2017 года, чемпион Европы 2017 года, чемпион Европейских игр 2019 года, многократный чемпион Украины, бронзовый призер Европейских игр 2015 года, чемпион Европы среди молодежи 2017 года, чемпион Европы среди юношей 2012 года.

По материалам: УНН