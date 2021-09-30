Спорт

Яремчук помог «Бенфике» разгромить «Барселону»

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Яремчук помог "Бенфике" разгромить "Барселону"

Лиссабонская “Бенфика” обыграла на своем поле каталонскую “Барселону” в матче группового этапа Лиги чемпионов, передает со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Голы забивали Дарвин Нуньес, который сделал дубль, и Рафа Силва. Второй мяч Нуньес забил с пенальти. В конце гостей изъяли Эрик Гарсия. Таким образом — 3: 0.

Украинец Яремчук получил место в стартовом составе и провел на поле 75 минут и был заменен.

Дополнение

“Барселона” в двух матчах не набрала ни одного очка и занимает последнее место в группе Е. “Бенфика” (4) располагается на втором месте.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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