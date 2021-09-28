Суркис рассказал о неадекватном поведении легионера «Динамо»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о причинах клуб отдал Жерсона Родригеса в аренду французскому «Труа» в летнее трансферное окно, передает со ссылкой на «Isport.ua».

По словам функционера, киевляне сделали ставку на своих воспитанников, а форвард требовал постоянного места в стартовом составе.

“Шапаренко сейчас прогрессирует быстрее, чем можно было представить. Миколенко, Забарный, Сирота, Цыганков — сегодня эти футболисты также прогрессируют. И я, как президент клуба, не имею права не дать им возможности продолжать это делать.

Если мы купим легионеров, то они должны играть. Тот же Родригес — очень сильный футболист, но считал, что должен быть футболистом основного состава, его нельзя менять, что он не может не играть в определенных матчах. И говорил об этом в слух. У Луческу такого быть не может. Еще и вел себя неадекватно, поэтому мы его отдали в аренду с правом выкупа. Сейчас незаменимых нет”, — заявил Суркис.

Родригес перебрался во французский “Труа” на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Родригес оформил гол в дебютной игре за “Труа”.

По материалам: УНН