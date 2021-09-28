«Ингулец» и «Черноморец» продлили безвыигрышную серию в УПЛ

На стадионе «Черноморец» в Одессе местный клуб принял «Ингулец» в заключительном поединке 9-го тура УПЛ, сообщает со ссылкой на пресс-службу одесситов.

Лишь на 39 минуте гости по-настоящему смогли создать момент. Три футболиста “Ингула” вышли против одного защитника “Черноморца”, на удар был выведен Ситало, однако вратарь отбил мяч. А в ответной атаке “моряки” наконец забили. Изящная многоходовочка привела к тому, что Смирный оказался в центре штрафной без опеки — 1:0.

Сохранить победный результат не удалось. Арбитр увидел нарушение правил там, где его не было: Мельничук на 85 минуте вошел в штрафную и, сблизившись с Брагарем, упал на газон. Пенальти реализовал Бартулович — 1:1.

Оба коллектива продолжили свои безвыигрышную серию. “Ингулец” набрал 8 баллов, а “Черноморец” идет в зоне вылета — 6.

По материалам: УНН