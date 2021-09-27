Спорт

Усик возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов мира

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Усик возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов мира

Александр Усик

Украинский боксер, чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поднялся в пятерку лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P), информирует со ссылкой на авторитетный статистический портал «BoxRec».

Благодаря выигрышу над Джошуа наш соотечественник добавил три ступеньки и переместился на первую строчку генерации среди лучших «хэвивейтеров». На втором месте разместился Джошуа, тройку замкнул Диллиан Уайт из Великобритании.

Примечательно, что в новом рейтинге не нашлось места еще двум именитым боксерам — Тайсону Фьюри и Деонтей Уайлдеру, которые в настоящее время готовятся к очному поединку, а потому значатся «неактивными».

Также Усик сделал рывок и в общем рейтинге боксеров и переместился на четвертое место. Тройка лучших выглядит так: 1. Сауль Альварес (Мексика) 2. Геннадий Головкин (Казахстан) 3. Эррол Спенс (США)

Легендарный экс-чемпион мира Форман назвал Усика «королем хэвивейта».

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 47 минут ago
0 0 1 минута чтения
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