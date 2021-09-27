Теннис: Свитолина потеряла позиции в рейтинге WTA

Произошло обновление рейтинга WTA. Изменения коснулись и украинских спортсменок, сообщает со ссылкой на сайт Ассоциации.

В новом рейтинге первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на шестое место с четвертого. Украинку обошли Ига Свьонтек из Польши и Барбора Крейчикова из Чехии.

Лидирует в рейтинге Эшли Барти (Австралия), опережая Арину Соболенко (Беларусь) и Каролина Плишкова (Чехия).

О положении других украинских теннисисток, то второй ракеткой страны стала Марта Костюк. На этой неделе она занимает 57 позицию. Ангелина Калинина обновила новое персональное достижение — киевлянка 60-я в мировом табеле о рангах.

Даяна Ястремская, которая долгое время была второй ракеткой Украины, опустилась на 72 место (-12). Екатерина Козлова занимает 140 место, а Леся Цуренко — 161. Катарина Завацкая опустилась на 173 строчку.

В парном рейтинге Надежда Киченок улучшила свое положение на одну ступень — 35 место, а Людмила Киченок — на две (46 место).

По материалам: УНН