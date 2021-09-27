Бывший чемпион мира Хэй назвал идеальным выступление Усика в бою с Джошуа

Экс-чемпион мира по боксу Дэвид Хэй отметил выступление и победу чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), передает со ссылкой на Youtube-канал «iFL TV».

По мнению Хэя, Усик лишь однажды пропустил ощутимый удар от Джошуа.

«Итак, у нас появился новый объединенный чемпион в супертяжелом весе, и его имя — Александр Усик. И он показал идеальное выступление, побив Джошуа, теперь уже бывшего чемпиона. Судейское решение было вполне очевидным, Усик неоднократно потряс Эй Джея и всего один раз побывал в неприятной ситуации. И вы должны отдать ему должное», — начал британец.

Несмотря на выигрыш Усика Хэй признался, что не верил в настоящий результат перед боем.

«Я не верил в то, что Усик сможет реализовать свой «геймплан» на этот бой. Джошуа же следовало больше пользоваться своей силой, чтобы остановить его и подавить, однако он не сделал этого. Ему не стоило ввязываться в боксерский матч с лучшим боксером», — добавил Хэй.

Усик стал лишь третьим боксером в истории, который сначала завоевал чемпионский титул в тяжелом весе, а после этого — в супертяжелом весе.

По материалам: УНН