Футболисты «Львова» прервали безвыигрышную серию в чемпионате Украины

В матче девятого тура УПЛ в гости к «Минаю» приехали игроки ФК «Львов», сообщает корреспондент.

В первом тайме команды обменялись голами. Счет был открыт благодаря фулбэку гостей Якимца на 21-й минуте — ему ассистировал Грисьо. В ответ отличился Байдал.

Гол-красавец, который стал победным в матче, забил Шина на 55-й минуте. Он эффектно обработал мяч и загнал его в сетку ворот после удара издали (2:1).

Примечательно, что безвыигрышная серия «Миная» продолжается в чемпионате семь игр: 3 ничьи и 4 поражения, что является повторением клубного антирекорда.

«Львов» прервал серию из 10 игр подряд без побед в УПЛ. У обеих команд стало по 6 набранных очков.

По материалам: УНН