Экстраординарный гол: Малиновский отличился забитым мячом против «Интера»

Полузащитник Руслан Малиновский принял участие в центральной баталии шестого тура итальянской Серии А с участием его «Аталанты» против «Интера», сообщает корреспондент.

После того, как на 5-й минуте счет открыл Лаутаро Мартинес, ответ последовал от Малиновского. Украинец на 30 минуте зарядил “очередную пушку” — нанес с левой ноги мощный крученый удар в противоположный угол ворот и сравнял цифры на табло.

Однако матч завершился ничьей 2:2, ведь за бергамцев еще забивал Рафаэль Толо, а за хозяев — Джеко.

“Гол Малиновского? Левая нога Руслана в последнее время начала ему изменять, если можно так сказать. Но Малиновский оттачивает свое мастерство. И это был экстраординарный гол”, — сказал Гасперини.

Через ничью с “Аталанты” “Интер” опустился на 3-е место — 14 очков после 6-й сыгранных матчей. “Аталанта” пока пятая (11).

По материалам: УНН