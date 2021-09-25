Усик и Джошуа провели битву взглядов: известны детали

Украинский хевивейтер, претендент на чемпионские пояса Александр Усик (18-0, 13 KO) и обладатель титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Джошуа (24-1, 22 КО) провели битву взглядов накануне поединка, сообщает со ссылкой на промоутерскую кампанию «Matchroom Boxing».

Боксеры встретились на церемонии взвешивания, на которой состоялась финальная битва взглядов. В течение полминуты спортсмены смотрели в глаза друг другу, сохраняя непреклонный покой. После этого оба начали улыбаться, пожали друг другу руки, но еще некоторое время не отводили глаза друг от друга.

Впоследствии они позировали для фотокорреспондентов и обменялись любезностями и почтили друг друга.

Мегафайт Усик — Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

По материалам: УНН