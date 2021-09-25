Хоккей: «Мариуполь» и «Донбасс» одержали победы в сезоне УХЛ

Двумя матчами третьего тура продолжился розыгрыш регулярного сезона Украинской хоккейной лиги, сообщает со ссылкой на сайт лиги.

Детали

Действующий чемпион страны «Донбасс» продлил победную поступь в первенстве матчем с «Днепром». Счет встречи 5: 1. Единственную шайбу хозяев забросил Саврицький, который открыл счет в игре, но в ответ за дончан отличились Сигарева, Даниленко, дважды Шишлянников, и еще раз Садовиков.

В другом противостоянии «Мариуполь» выиграл второй матч в сезоне, обыграв в гостях «Кременчуг» — 1: 2.

Дополнение

«Донбасс» с 6-ю баллами идет лидером первенства. «Мариуполь» набрал 4 балла и занимает 3-е место из восьми участников.

По материалам: УНН