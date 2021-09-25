Спорт

Бокс: обидчик Джошуа спрогнозировал результат боя британца с Усиком

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Бокс: обидчик Джошуа спрогнозировал результат боя британца с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис дал прогноз на бой между британцем Энтони Джошуа и украинском Александр Усик, сообщает со ссылкой на «Fightnews.info».

Детали

Руис отметил несмотря на то, что точно спрогнозировать результат трудно, но он верит в победу нокаутом его бывшего противника.

“Усик — хитрый парень, левша, он любит передвигаться по рингу. Однако я не представляю, что Усик будет двигаться и окажется быстрее Джошуа. Энтони победит нокаутом в шестом раунде. Он будет доминировать в бою. Джошуа будет использовать дистанцию и размах рук. Он пидсушився, поэтому я уверен, что он будет легче на ногах. Джошуа будет двигаться и пользоваться преимуществом в габаритах ”, — сообщил Руис.

Справка

Для Усика сегодняшний бой станет первым чемпионским в супертяжелом весе. В случае победы украинец завоюет пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

Напомним

Руис и Джошуа провели два поединка между собой и получили по одной победе друг над другом.

По материалам: УНН

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