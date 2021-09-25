«Бавария» одержала победу в Бундеслиге перед матчем с «Динамо»

“Бавария” одержала восьмую победу подряд и закрепились на первом месте турнирной таблицы Бундеслиги, передает со ссылкой на сайт клуба из Мюнхена.

Что известно

На этот раз «Бавария» обыграла в гостях «Гройтер Фюрт» со счетом 3: 1.

Детали

Уже на 10-й минуте Томас Мюллер открыл счет на «полностью заполненном» «Спортпарк Ронхоф», на котором присутствовали 11 730 болельщиков. По истечении получаса игры Йозуа Киммо дальним ударом удвоил счет. В начале второго тайма «баварцы» остались в меньшинстве после удаления Бенжамен Павар. Несмотря на этот факт мюнхенцы благодаря автогола Себастьяна Грисбека на 68-й минуте сделали счет 3: 0. Незадолго до финального свистка Седрик Иттен (88) забил для хозяев гол престижа.

Благодаря пятой победе в шестом матче мюнхенцы временно увеличили отрыв от второго места до трех очков. Ближайший преследователь «Вольфсбург» сыграет в гостях у «Хоффенхайма».

Дополнение

Уже 29 сентября «Бавария» дома примет «Динамо» в Лиге чемпионов.

По материалам: УНН