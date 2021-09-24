Уругвайский легионер де Пена заключил новый контракт с «Динамо»

Уругвайский полузащитник Карлос де Пена киевского «Динамо» продлил соглашение с «бело-синим» коллективом. Об этом говорится на клубном сайте «Динамо», передает

Предварительное соглашение игрока действовало до конца 2021-го года, поэтому клуб и игрок заключили новое. Другие подробности сотрудничества между сторонами замалчиваются.

Воспитанник футбольной школы уругвайского клуба «Насьональ» в апреле 2019 года, в разгар финальной части сезона, стал футболистом «Динамо», придя в статусе свободного агента. За полгода он смог зарекомендовать себя настолько хорошо, что ему предложили двухлетний контракт.

По итогам 2019 уругвайский футболист был даже признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков. А за полгода до завершения сделки «Динамо» снова продолжило сотрудничество с талантливым полузащитником. В нынешнем сезоне де Пена принял участие в шести поединках чемпионата Украины, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В 2015 году де Пена начал выступать за английский «Мидлсбро», а также успел поиграть за испанский «Реал Овьедо».

По материалам: УНН