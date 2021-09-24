Футбол: испанский тренер возглавил украинский клуб

На тренировочной базе галицких “Карпат” команде был представлен новый главный тренер. Им стал 37-летний испанский специалист Карлос Инарехос, сообщает со ссылкой на сайт клуба.

Детали

Новый коуч фактически с юности посвятил себя тренерской работе. У него есть PRO-диплом УЕФА, степень психопедагогики и официальный диплом магистра спортивной деятельности и здоровья. Он работал преподавателем в федерации футбола Испании, директором академии “Китве Юнайтед” в Замбии, опубликовал несколько книг.

В качестве тренера возглавлял и был ассистентом в испанских “Аликанте” (U-19), “Мурсии”, “Артахонес”, гибралтарском “Манчестере”, одном из старейших клубов Франции “Мюлуз”, в кипрских клубах “ДОКСА” (Катокопиас) и “Эрмис” (Арадиппу), также в топ-клубах “Аль-Гиляль” (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) и “Аль-Ахли” (Доха, Катар).

Возглавляя молодежную команду U-23 катарского клуба Карлос Инарехос стал чемпионом. Также он в течение двух недель руководил и главной командой, во главе которой одержал две победы. Последний клуб тренера — саудовский “Аль-Шабаб”, с которым он стал вице-чемпионом страны. В этом ему, в частности, помог звезда аргентинского футбола Эвер Банега, который поддержал молодого главного тренера и стал лидером команды.

Дополнение

После восьми сыгранных матчей команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице Второй лиги (группа А).

По материалам: УНН