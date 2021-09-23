БК «Черкасские Обезьяны» подписал американского легионера с чемпионата Германии

Накануне старта сезона украинской Суперлиги по баскетболу “Черкасские Обезьяны” усилились американским атакующим защитником Айзеком Хэмилтоном, передает со ссылкой на сайт клуба из Черкасс.

Уроженец Лос-Анджелеса, Айзек был одним из самых перспективных школьников США и попал в сборную “McDonalds All American” в 2013-м году.

В NCAA Хэмилтон защищал цвета престижного университета “UCLA”. В выпускном сезоне в среднем за игру получил 14,1 очка, 3,6 подбора, 2,8 передачи. Баскетболиста не выбрали на драфте НБА 2017 года после чего он два сезона отыграл в G-Лиге НБА за “Кантон Чарджуй”.

В Европе Айзек дебютировал в сезоне 2019/20 в составе кипрского клуба “АЕК-Ларнака”. В среднем за игру американец получил 12,7 очка, 3,3 подбора и 2 передачи, его избрали на Матч звезд кипрской лиги.

В прошлом сезоне Хэмилтон играл за немецкий клуб “Гиссен”. В элитном дивизионе Бундеслиги провел 28 матчей, средняя статистика 8,2 очка, 2,3 подбора, 1,6 передачи в среднем за 17 минут на паркете. Реализация — 46,4 процента с игры, 40,8 процентов трехочковых.

“Прометей” получил первый в истории клуба Суперкубок Украины по баскетболу .

По материалам: УНН