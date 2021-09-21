В Федерации баскетбола уточнили города, которые будут претендовать на Евробаскет-2025 от Украины

Глава федерации баскетбола Украины Михаил Бродский отметил, что на проведение турнира претендуют не только Киев и Львов — а именно Днепр, Одесса и Харьков, пишет со ссылкой на конференцию перед стартом нового сезона.

Предварительно претендентами на проведение Евробаскета-2025 в Украине были два города — Киев и Львов. Причем Киев рассматривался в том числе и как потенциальный хозяин матчей финальной стадии турнира.

Президент федерации баскетбола Украины Михаил Бродский на пресс-конференции перед стартом нового сезона рассказал о деталях подачи заявки на проведение Евробаскета-2025. По его словам, заявку на проведение турнира Украина подала в последний день.

“Мне было поручено инициировать заявку в Европейскую федерацию (баскетбола), что мы и сделали. Успели в последний день. (21 сентября) ФИБА подтвердила, что мы будем участвовать в конкурсе”.

Бродский отметил, что кроме Киева и Львова, матчи Евробаскета-2025 также могут провести в одном из трех других городов — Днепре, Одессе и Харькове.

“Шесть стран, меня беспокоит там в первую очередь Россия, остальное мы преодолеем, как и Россию. Обязаны построить два зала — на 15 и 10 тысяч. Предлагали два города — Киев (15-тысячник), это обязательно, как вариант для 10-тысячника — Львов. Есть еще Днепр, Одесса, Харьков. Решение принимать президент Украины, а также президент ФИБА”.

В понедельник, 20 сентября, Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила страны, которые подали заявки на проведение Евробаскета-2025. Провести турнир хотят шесть стран, среди которых и Украина.

По материалам: УНН