Украинский назван лучшим тренером месяца чемпионата ОАЭ

Украинский тренера ФК «Аль-Айн» Сергея Реброва признали лучшим специалистом чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов в августе, передает со ссылкой на сайт клуба.

Детали

В борьбе за награду Ребров обошел Махди Али с «Шабаб Аль-Ахли» и Абдулазиза Аль-Анбер с «Аль-Шарджи».

Стоит отметить, что на данный момент «Аль-Айн» идет лидером первенства ОАЭ. Подопечные Реброва в первых трех турах набрали девять зачетных пунктов. Разница забитых / пропущенных «Аль-Айна» — 6: 1.

Напомним

Ранее Ребров мог возглавить сборную Украины.

По материалам: УНН