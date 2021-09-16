Чемпион мира Лопес дал окончательный ответ относительно возможного реванша с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес дал твердый ответ в вопросе о возможном реванша с Украинской Василием Ломаченко, сообщает со ссылкой на «Sky Sports».

Цитата

Лопес дал понять, что никакого реванша между бойцами не произойдет. Американец настроен на поединок против Джоша Тейлора.

“Возможен реванш с Ломаченко? Это уже пройденный этап. Я смотрю в сторону более масштабных вещей. Например, на бой с Джошем Тейлором. Реванша не будет. Если бы я проиграл, то Ломаченко ни при каких обстоятельствах не дал бы мне реванш, поэтому и я не делаю этого. Я никого не боюсь, ни от кого не уклоняюсь и уклоняться не стану ”, — сообщил Лопес.

Дополнение

Четвертого октября Лопес проведет защиту титула в бою против австралийца Джорджа Камбососа. Предстоящий поединок станет для Теофимо первым в статусе абсолютного чемпиона.

Напомним

Ломаченко в предыдущем бою одолел японца Накатани.

По материалам: УНН