БК «Химик» усилился двумя американским легионерами

БК «Химик» объявил о подписании контрактов с двумя американскими легионерами, информирует со ссылкой на сайт клуба.

Детали

Американский форвард Доминик Моррис подписал контракт с «Химиком» на сезон 2021/2022, как и защитник Делано Спенсер.

31-летний Моррис ростом 210 см, в Европе выступает с 2014 года. Он играл за «Маккаби Раанан» (Израиль), два сезона провел в «Лапуа Кобрат» (Финляндия), «Шарлевиль-Мезьер» (Франция), «Хубо Лимбург Юнайтед» (Бельгия), «Юнион Невшатель Баскет» и «Фрибур Олимпик «(Швейцария).

В Бельгии Доминик Моррис участвовал в Матче Звезд, соревновался в конкурсе трехочковых, в чемпионате со своей командой дошел до полуфинала.

Наиболее успешным было выступление игрока в чемпионате Швейцарии сезона 2020/2021, где Моррис стал победителем национального Суперкубка и чемпионата Швейцарии.

В прошлом сезоне Доминик провел на площадке в среднем по 25 минут в 31 матче, приносил команде 10,4 очка, 4,8 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру.

Отметим, что Спенсер с 2018 года начал профессиональную карьеру в Грузии, следующие два сезона провел в бразильской «Унифасиса», и в прошлом сезоне сыграл за команду «Спишска-Нова-Вес» из Словакии, с которыми получил два трофея — Кубок и чемпионский титул.

За это звездный сезон Делано Спенсер провел 41 игру за команду, набирал в среднем 15,3 очка, делал 3,9 подборов, 2,4 передач за игру.

Контекст

Украинский клуб разгромил соперника на старте квалификации Лиги чемпионов.

По материалам: УНН