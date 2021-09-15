УПЛ объявила имена лучшего тренера и игрока месяца

По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой в борьбе за звание лучшего тренера и футболиста в прошлом месяце, победили представители «Днепра-1» и «Вереса», передает со ссылкой на сайт УПЛ.

В гонке за звание лучшего футболиста победу с показателем с 61,5 процентов полученных голосов получил Артем Довбик. Вторым стал Виталий Буяльский — 30,3.

Лучшим тренером признан Юрий Вирта с «Вереса». За него проголосовало 53,1 процент респондентов. Второе место занял Юрий Гура — 24,2, тройку замкнул Мирча Луческу (17,1).

Стоит отметить, что всего в нынешнем сезоне Довбик забил четыре гола в шести матчах «Днепра-1» в чемпионате Украины.

«Шахтер» потерял одного из лидеров команды перед стартом в группе Лиги чемпионов.

По материалам: УНН