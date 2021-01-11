Протесты в Беларуси: Лукашенко проводит встречу с президентом IIHF по ЧМ-2021 по хоккею

Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) прилетел в Минск, где обсудит с президентом Беларуси Александром Лукашенко тему проведения Чемпионата мира в 2021 году в этой стране. Об этом сообщил белорусский Telegram-канал “Пул Первого”, близкий к окружению Лукашенко, пишет .

“Президент в эти минуты во Дворце Независимости проводит встречу с Рене Фазелем — главой Международной федерации хоккея”, — сообщил “Пул Первого”.

Турнир изначально планировалось провести в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако в прошлом году Латвия отказалась от совместного проведения турнира с белорусской стороной. Против организации матчей в Минске выступил и вице-президент ИИХФ Калерво Куммола.

Ранее рабочая группа, созданная при содействии Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС), отметила, что проведение хоккейного чемпионата мира в Беларуси ставит под вопрос степень безопасности нахождения хоккеистов в стране.

Помимо этого в ноябре прошлого года белорусское интернет-издание Tribuna опубликовало материал, в котором говорилось, что председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков может быть причастен к гибели гражданского активиста Романа Бондаренко, который умер в результате нападения 12 ноября 2020 года в минской больнице скорой помощи. Сам Басков опроверг все обвинения в свой адрес, заявив что не имеет к случившемуся инциденту никакого отношения.

Сам Фазель ранее выступал за то, чтобы чемпионат все же прошел именно в Беларуси и Латвии.

По материалам: УНН