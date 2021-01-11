Спорт
Australian Open: украинка разгромным выигрышем стартовала на турнире
Вторая представительница украинского тенниса – Ангелина Калинина – стартовала в рамках отборочного турнира на Australian Open, передает со ссылкой на сайт турнира “Большого шлема”.
Калинина потратила только 50 минут в противостоянии с уроженкой Турции Пемрой Озген – 6:1, 6:1.
Украинка сыграла единственный брейкпоинт за матч на своей подаче, а сама реализовала 5 из 8 шансов на брейк.
Примечательно, что во втором отборочном круге Калинина будет соревноваться с лидером посева словенкой Кайей Юван. Для теннисисток это будет дебютная встреча.
Как писал Катарина Завацкая также пробилась во второй круг квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
По материалам: УНН