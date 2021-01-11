Спорт

Australian Open: украинка разгромным выигрышем стартовала на турнире

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Australian Open: украинка разгромным выигрышем стартовала на турнире

Вторая представительница украинского тенниса – Ангелина Калинина – стартовала в рамках отборочного турнира на Australian Open, передает со ссылкой на сайт турнира “Большого шлема”.

Калинина потратила только 50 минут в противостоянии с уроженкой Турции Пемрой Озген – 6:1, 6:1.

Украинка сыграла единственный брейкпоинт за матч на своей подаче, а сама реализовала 5 из 8 шансов на брейк.

Примечательно, что во втором отборочном круге Калинина будет соревноваться с лидером посева словенкой Кайей Юван. Для теннисисток это будет дебютная встреча.

Как писал Катарина Завацкая также пробилась во второй круг квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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