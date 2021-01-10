Спорт

Игрок основного состава ПСЖ получил положительный тест на коронавирус

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Защитник французского ПСЖ Тило Керер сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает “Главпост” пресс-служба парижского клуба в Twitter, передает .

Сейчас футболист ушёл на самоизоляцию.

В нынешнем сезоне Керер провёл 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах.

По материалам: УНН

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