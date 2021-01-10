” src=”http://pl.com.ua/wp-content/uploads/39604b1d6988bee28c3a6e023e974710.jpg” alt=”Игрок основного состава ПСЖ получил положительный тест на коронавирус” width=”100%” />

Защитник французского ПСЖ Тило Керер сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает “Главпост” пресс-служба парижского клуба в Twitter, передает .

Сейчас футболист ушёл на самоизоляцию.

В нынешнем сезоне Керер провёл 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах.

По материалам: УНН