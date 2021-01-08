Украинская горнолыжница стала призером турнира в Польше

Представительницы Украины Анастасия и Екатерина Шепиленко выступили на “FIS” соревнованиях “Кубок Щавницы”, которые проходили в Щавница (Польша), информирует со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Украины.

Анастасия Шепиленко завоевала второе и третье места. В слаломе Анастасия финишировала 7-й. Екатерина в слалом-гиганте показала 16 результат, в слаломе – 11.

“В таких сложных условиях, которые диктует нам продолжающяяся пандемия, мы благодарны организаторам соревнований за то, что они прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы проводить старты. Тренерский состав из всех стран-участников сплоченно помогает в подготовке трасс и склонов, спортсмены как никогда дружелюбны, хотя все без исключения строго следуют регламенту соревнований и не нарушают правил карантинных норм”, – прокомментировала выступление старший тренер сборной команды Украины по горнолыжному спорту Юлия Шепиленко.

Как сообщал украинский горнолыжница стала призером турнира в Словакии.

По материалам: УНН