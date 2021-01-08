Ведущий клуб Украины подписал американского баскетболиста

Клуб украинской Суперлиги “Прометей” с Каменского усилился перед стартом второй части регулярного чемпионата чемпионата и поединками в еврокубках, передает со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

В ближайших поединках за команду дебютирует американский мощный форвард Шон Эванс (203 см, 104 кг).

32-летний легионер закрывает позицию тяжелого форварда. Последние пять лет он провел в чемпионате Греции, из которых самым для него стал сезон 2018/2019. Тогда в составе БК “Лариса” он сыграл в 25 матчах, в среднем проводил на паркете по 25 минут и набирал 13,3 очка и 8,8 подбора.

В сезоне 2019/2020 Эванс перебрался в клуб “Ифаистос”, за который сыграл в 20 матчах и в среднем набирал по 10,6 очка и делал 6,3 подбора. Новую кампанию американец начинал в составе “Лаврио”, за который успел сыграть в 6 матчах, имея в активе 9,2 очка и 4 подбора.

Стоит отметить, что в сезоне 2017/2018 Эванс выступал вместе со своим тепернишним партнером по клубу Александром Липовым в составе “Промитеаса”.

Добавим, что 26-го января “Прометей” стартует в Кубке Европы ФИБА.

По материалам: УНН