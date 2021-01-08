ФК “Мариуполь” объявил об аренде защитника

Очередным новичком ФК “Мариуполь” в зимнем межсезонье стал Александр Драмбаев. Об этом сообщает “Главпост” сайт приазовцев, передает .

Защитник ФК “Шахтер” будет выступать за команду на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

Драмбаев в 2018-м году перешел в “Шахтер”. За “горняков” футболист выступал в юношеском и молодежном первенствах. В нынешнем сезоне Драмбаев сыграл 12 матчей и забил 2 гола в молодежном чемпионате.

В сезоне 2019/20 в составе “горняков” провел 4 матча в Юношеской лиги УЕФА. Выступал за юношескую сборную Украины.

Напомним, что ранее “Мариуполь” подписал первого зимнего новичка.

По материалам: УНН