Спорт

ФК “Мариуполь” объявил об аренде защитника

Photo of Admin Admin Send an email 11 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

ФК "Мариуполь" объявил об аренде защитника

Очередным новичком ФК “Мариуполь” в зимнем межсезонье стал Александр Драмбаев. Об этом сообщает “Главпост” сайт приазовцев, передает .

Защитник ФК “Шахтер” будет выступать за команду на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

Драмбаев в 2018-м году перешел в “Шахтер”. За “горняков” футболист выступал в юношеском и молодежном первенствах. В нынешнем сезоне Драмбаев сыграл 12 матчей и забил 2 гола в молодежном чемпионате.

В сезоне 2019/20 в составе “горняков” провел 4 матча в Юношеской лиги УЕФА. Выступал за юношескую сборную Украины.

Напомним, что ранее “Мариуполь” подписал первого зимнего новичка.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 11 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Продуктовый локдаун: Минздрав обнародовал заявление по супермаркетам

1 час ago

Налоговая декларация за 2020 год. Кто должен подавать и как это правильно сделать

1 час ago

«Роботы-собаки» будут исследовать пещеры на Марсе

2 часа ago

Крушение МАУ: только Ирану кажется, что проблема почти улажена – Енин

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button