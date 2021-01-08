Чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа: я приближаюсь к окончанию профессиональной карьеры

Чемпион мира в супертяжелом весе по боксу по версии WBO Джошуа рассказал о сроках, в которые он собирается закончить карьеру, сообщает со ссылкой на SkySports.

Джошуа считает, что его время в спорте подходит к концу. Кроме того, британец посоветовал также Тайсону Фьюри задуматься о завершении карьеры.

“Это уже далеко не начало. Я приближаюсь к окончанию профессиональной карьеры. Я — не тот человек, который живет исключительно сегодняшним днем. Я всегда думаю заранее, поэтому и говорю об этом. Моя карьера продлится еще пять лет, то есть в течение олимпийского цикла и еще непродолжительного времени после этого. Когда состоится следующая Олимпиада, я буду ее заканчивать, а в супертяжелый вес ворвется новое поколение боксеров. Фьюри гораздо дольше меня находится в профессионалах, ему тоже нужно задуматься над тем, чтобы остановиться”, — признался Джошуа.

Добавим, 31-летний Джошуа в крайнем поединке нокаутировал болгарина Кубрата Пулева, получив 24-ю победу (22 — нокаутом) в профессионалах при одном поражении.

По материалам: УНН