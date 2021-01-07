“Ювентус” прервал 27-матчевую беспроигрышную серию “Милана”

ФК “Милан” на “Джузеппе Меацца” принимал “Ювентус” в центральном поединке 16 тура Серии А, передает

Федерико Кьеза открыл счет в середине первого тайма после эффектной передачи пяткой Дибалы. Однако в перерыв “россонери” отличились благодаря удару в одно касание в верхний угол ворот Калабрии (1:1).

На 62 минуте Кьеза оформил точный удар в нижний противоположный угол ворот, а на 76 минуте Маккени поставил точку в игре – 1:3.

Отметим, что “Милан” не смог продлить свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая длилась с 8 марта прошлого года и насчитывала 27 матчей. Благодаря поражению “Интера” “россонери” остались на вершине турнирной таблицы – 37, а туринцы вернулись в зону Лиги чемпионов – 30 пунктов.

По материалам: УНН