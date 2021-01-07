Сборная Украины по биатлону назвала составы на первую гонку этапа Кубка мира

Сборная Украины по биатлону определились с составом на спринтерские гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе. Об этом в комментарии для “Общественное Спорт” рассказал главный тренер сборной Юрай Санитра, передает .

В мужскую команду попали пятеро спортсменов, в женскую — шестеро:

Мужчины: Дмитрий Подручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Тарас Лесюк, Артем Тищенко

Женщины: Дарья Блашка, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Екатерина Бех, Вита Семеренко или Анастасия Меркушина

Под вопросом место в женской команде — стартует или Вита Семеренко, или Анастасия Меркушина. Юрай Санитра определится с биатлонисткой за день до старта, сегодня, 7 января.

Сказано, что в последние дни тренировочного сбора в Обертиллиахе у Валентины Семеренко возникли проблемы с желудком, поэтому она пропускает спринт в Оберхофе. За мужскую команду — возможность пробежать спринт получат Лесюк и Тищенко. В зависимости от их результатов в этой гонке, будет составлена дальнейшая январская программа.

Отмечено, что сборная Украины уже прошла тестирование на коронавирус непосредственно в Оберхофе, все результаты — отрицательные. Соответственно, все биатлонисты смогут стартовать.

Кроме того добавим, биатлонисты бежать спринт, преследование и смешанные эстафеты на этапе Кубка мира, который пройдет с 8-го по 10-го января.

По материалам: УНН