Малиновский помог “Аталанте” получить разгромный выигрыш в Серии А

В поединке 16-го тура итальянской Серии А “Аталанта” полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского принимала “Парму”, сообщает со ссылкой на сайт УАФ.

Украинец вошел в игру на 58-й минуте встречи, которая, в конце концов, закончилась победой его команды со счетом 3:0. Авторами голов стали игроки из Колумбии Мюриэль и Сапата, а также полузащитник из Германии Госенс.

Имея в активе 28 пунктов, бергамского команда Малиновского пока занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.

Также добавим, что в других баталиях “Кальяри” в меньшинстве уступили “Беневенто” — 1:2, а “Болонья” в меньшинстве “сыграла вничью с” Удинезе “- 2:2.

По материалам: УНН