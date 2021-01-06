Спорт

Украинский нападающий оформил победный гол в баталии чемпионата Турции

Photo of Admin Admin Send an email 3 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Украинский нападающий оформил победный гол в баталии чемпионата Турции

В матче 16-го тура турецкой Суперлиги “Коньяспор” нападающего сборной Украины Артема Кравца на своем поле принимал знаменитый “Галатасарай”, передает со ссылкой на сайт УАФ.

Наш футболист вошел в игру со скамейки запасных на 58-й минуте, а на 90 + 2-й забил мяч, который оказался победным для хозяев — 4:3.

Сейчас набрав 22 очка, “Коньяспор” занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Турции.

Добавим, Кравец поднялся в пятерку лучших бомбардиров Суперлиги — 7 голов.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 3 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Январский локдаун: Кабмин сделал важную уступку

1 час ago

Курс валют на вечер 5 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

1 час ago

ЦИК определила размер денежного залога на повторных местных выборах

2 часа ago

В Норвегии пропавших без вести в результате оползня признали погибшими

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button