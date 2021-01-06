Украинский нападающий оформил победный гол в баталии чемпионата Турции

В матче 16-го тура турецкой Суперлиги “Коньяспор” нападающего сборной Украины Артема Кравца на своем поле принимал знаменитый “Галатасарай”, передает со ссылкой на сайт УАФ.

Наш футболист вошел в игру со скамейки запасных на 58-й минуте, а на 90 + 2-й забил мяч, который оказался победным для хозяев — 4:3.

Сейчас набрав 22 очка, “Коньяспор” занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Турции.

Добавим, Кравец поднялся в пятерку лучших бомбардиров Суперлиги — 7 голов.

По материалам: УНН