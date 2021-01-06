Киевский клуб подписал бывшего футболиста чемпионата “ЛНР”

Алексей Лобов

Защитник Алексей Лобов, который выступал в так называемом чемпионата “ЛНР”, подписал контракт с ФК “Оболонь”. Об этом говорится на сайте киевской команды, передает

Соглашение между сторонами рассчитано сроком до 30 июня 2022 года. Новичок будет выступать под 55 номером.

Последним местом работы Лобова был ФК “Авангард” (Краматорск). В конце прошлого года он перешел в “Полесье” из Житомира, но сразу покинул клуб из-за прошлых выступлений (на территории, которую оккупировала РФ).

Отметим, что Лобов выступал за “Горняк” (Ровеньки), “Шахтер” (Красный Луч), “Далевец” (Луганск), “ЦСКА” в чемпионате “ЛНР” в период 2015-2016 годы.

Добавим, “Оболонь” идет 9-й в Первой лиге Украины – 22 очка после 14 матчей.

По материалам: УНН