Спорт

Действующий чемпион Англии продолжил безвыигрышную серию в АПЛ

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Действующий чемпион Англии продолжил безвыигрышную серию в АПЛ

В рамках чемпионата Англии по футболу состоялся поединок 17-го тура с участием лидера турнира “Ливерпулю” и “Саутгемптона”, передает .

“Мерсисайдцы” доминировали на поле с 67 процентами владения мячом и 17 ударами против 7-ми. Но забить не смогли. Зато единственный гол во встрече произошел в ворота “Ливерпуля”. Автором его стал нападающий Дэнни Ингс на второй минуте матча — 1:0.

Примечательно, что “мерсисайдцы” не могут выиграть в АПЛ в течение трех матчей подряд — ранее были две ничьих (1:1 с “Вест Бромвич” 0:0 с “Ньюкаслом”). Из 33 пунктов “Ливерпуль” удерживает лидерство, но “Манчестер Юнайтед” имеет игру в запасе.

Добавим, что подобное произошло с “Ливерпулем” впервые с апреля 2018 года. Тогда команда Юргена Клоппа дважды сыграла вничью (2:2 с “Вест Бромвич” 0:0 со “Сток Сити”) и проиграла “Челси” (0:1).

По материалам: УНН

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