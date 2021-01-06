Баскетболистки сборной Украины провели результативные поединки в чемпионате Турции

Представительницы женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова и Людмила Науменко провели результативные выступления в первенстве Турции, передает со ссылкой на ФБУ.

Баскетболистка сборной Украины и турецкого “Фенербахче” Ягупова в поединке чемпионата Турции против “Аданы” провела на паркете 25 минут. Она набрала 19 очков (5/6 двухочковых, 1/3 трехочковых, 6/9 штрафных), сделала 2 подбора, 9 передач, 3 перехвата за 2 потери. Это помогло ее команде уверенно победить — 106:71.

Другая представительница национальной женской команды Украины и БК “Чукурова” Науменко провела на паркете аж 39 минут. Этот игровой время против “Несибе” она использовала довольно продуктивно. У нее 21 очко (9/12 двухочковых, 0/2 трехочковых, 3/4 штрафных), а также 5 передач, 3 перехвата за 4 фолов и 4 потери. Такой вклад помог победить — 91:83.

Добавим, что капитана сборной Украины объявили ценной баскетболисткой сезона Евролиги.

По материалам: УНН