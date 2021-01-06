Ассистент Луческу прекратил сотрудничество с киевским клубом

Тренер по физической подготовке Диего Лонго покинул расположение ФК “Динамо” Киев. Об этом он рассказал в интервью “Football.ua”, передает .

Причиной такого решения специалиста стало отсутствие рядом с ним его семьи.

“Конечно, я сначала говорил с Мирчей Луческу. Я сказал, что не смогу больше продолжать, ведь не вижу свою семью. Мистер понял мою ситуацию. Он был расстроен, но сказал: “окей”. Мне сложно было работать, я не видел мою семью. Я был сильным, и старался постоянно работать, чтобы добиться хороших результатов эти полгода.

“Динамо — это топ клуб. У меня были прекрасные отношения с игроками, руководством и всеми сотрудниками клуба. Я жалею об этом решении, но по-другому не мог сделать. Я хотел, чтобы моя семья переехала со мной в Киев. Везде, где я работал, они были со мной. Но даже если бы они переехали в Киев, я бы все равно их не видел”, — подчеркнул Лонго.

Напомним, что определились первые четыре соперника “Динамо” на сборе в ОАЭ.

По материалам: УНН