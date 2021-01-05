Спорт

Трое украинцев обновили персональные рекорды в теннисном рейтинге АТР

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Трое украинцев обновили персональные рекорды в теннисном рейтинге АТР

В рамках обновленного рейтинга АТР произошли изменения, которые коснулись представителей украинского тенниса, передает со ссылкой на “Большого тенниса Украины”.

Владислав Орлов, Виталий Сачко и Георгий Кравченко открыли новый сезон с лучшими результатами в рейтинге АТР в карьере: Орлов занял 350-ю строчку, Сачко – 398-й, а Кравченко поднялся на 543-ю позицию.

Примечательно, что в конце сезона 2020 года на кортах в Турции Орлов стал чемпионом на турнире ITF, а Кравченко завоевал свой второй профессиональный титул в одиночном разряде.

Заметим, лидерами от Украины остаются Сергей Стаховский – 201-й и Илья Марченко – 215-й.

По материалам: УНН

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