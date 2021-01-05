“Шахтер” объявил соперников на первом зимнем сборе в Турции

С 17 ро 26 января “Шахтер” проведет первый зимний сбор в Анталье. Клуб назвал список из спарринг-партнеров, передает со ссылкой на пресс-службу “горняков”.

На этом этапе подготовки у “горняков” запланировано четыре контрольных поединка:

21 января, 18:00. “Шахтер” – “Лех” (Познань, Польша)

23 января, 18:00. “Шахтер” – “Лудогорец” (Разград, Болгария)

25 января, 18:00. “Шахтер” – “Марибор” (Марибор, Словения)

26 января, 12:00. “Шахтер” – “Слован” (Братислава, Словакия).

Примечательно, что 26 января подопечные Луиша Каштру вернутся в Украину и несколько дней будут отдыхать, после чего отправятся в Турцию на второй сбор.

Как писал соперник “Шахтера” по Лиге Европы продолжил победную серию.

По материалам: УНН