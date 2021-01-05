Спорт
“Шахтер” объявил соперников на первом зимнем сборе в Турции
С 17 ро 26 января “Шахтер” проведет первый зимний сбор в Анталье. Клуб назвал список из спарринг-партнеров, передает со ссылкой на пресс-службу “горняков”.
На этом этапе подготовки у “горняков” запланировано четыре контрольных поединка:
21 января, 18:00. “Шахтер” – “Лех” (Познань, Польша)
23 января, 18:00. “Шахтер” – “Лудогорец” (Разград, Болгария)
25 января, 18:00. “Шахтер” – “Марибор” (Марибор, Словения)
26 января, 12:00. “Шахтер” – “Слован” (Братислава, Словакия).
Примечательно, что 26 января подопечные Луиша Каштру вернутся в Украину и несколько дней будут отдыхать, после чего отправятся в Турцию на второй сбор.
Как писал соперник “Шахтера” по Лиге Европы продолжил победную серию.
По материалам: УНН